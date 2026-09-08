Рынок баров в Петербурге сжимается после принятия "закона о наливайках"

В Петербурге на 8-10% сократилось количество баров и наливаек. Причиной могла стать частая продажа заведений и снижение потребления спиртного среди россиян.
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