Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Белгороде демонстрирует, что украинские боевики находятся в состоянии, близком к краху, заявил 12 мая «Известиям» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Русмуссен.
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