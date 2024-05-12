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Американский политолог назвал атаку на Белгород демонстрацией отчаяния ВСУ

Американский политолог назвал атаку на Белгород демонстрацией отчаяния ВСУ

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Белгороде демонстрирует, что украинские боевики находятся в состоянии, близком к краху, заявил 12 мая «Известиям» политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Русмуссен.

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Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Да какое отчаяние! Просто пользуются безнаказанностью. А надо на каждый такой теракт уничтожать целый район или поселок.
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15 час.

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