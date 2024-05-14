Железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР будет возобновлено

Между Владивостоком и северокорейским городом Расон возобновится железнодорожное сообщение. Представители КНДР и власти Приморского края согласовали восстановление работы магистрали, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал губернатора Приморского края Олега Кожемяко.
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