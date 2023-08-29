Аванесян впервые прошла круг на US Open

66-я ракетка мира Элина Аванесян в первом круге US Open обыграла Ализе Корне – 6:2, 1:6, 6:4. 20-летняя россиянка второй раз выступает в основной сетке в Нью-Йорке и впервые выиграла матч.
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