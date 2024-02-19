МО: Экипаж Су-34 уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском участке

Боевой самолёт Су-34 Вооружённых сил Российской Федерации нанес удар по укреплениям боевиков ВС киевского режима, которые применялись нацистами для передачи команд подразделениям на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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