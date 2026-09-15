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Сборная Тверской области совершила мощный рывок на Спартакиаде пенсионеров России

Сборная Тверской области совершила мощный рывок на Спартакиаде пенсионеров России

Спортивный прорыв: сборная Тверской области совершила мощный рывок на Спартакиаде пенсионеров России.

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