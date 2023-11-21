Семь человек в первой тройке. Медиарейтинг руководителей вузов Алтайского края в октя

Первое место разделили главы технического, педагогического и медицинского университетов Сразу семь человек вошли в первую тройку медиарейтинга руководителей вузов Алтайского края в октябре 2023 года, составленный "Атмосферой".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии