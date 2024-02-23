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Песков: Армения официально не уведомляла о приостановке членства в ОДКБ

Песков: Армения официально не уведомляла о приостановке членства в ОДКБ

Армения не направляла официальных уведомлений по поводу заморозки своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил в пятницу, 23 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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