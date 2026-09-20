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«Оставаться семьей, даже если мы больше не пара»: Гвинет Пэлтроу объяснила, как сохранила семью с Крисом Мартином после расставания

«Оставаться семьей, даже если мы больше не пара»: Гвинет Пэлтроу объяснила, как сохранила семью с Крисом Мартином после расставания

Гвинет Пэлтроу рассказала, как они с бывшим мужем Крисом Мартином сумели сохранить семью после расставания.

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