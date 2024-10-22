Беспилотник "Хезболлы" повредил окно дома Нетаньяху в Израиле

По данным телеканала Kan, незначительный ущерб был нанесен после того, как беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный шиитской организацией "Хезболла", попал в окно спальни дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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