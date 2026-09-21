Русских поразила странная болезнь. Но это ещё не эпидемия. Врачи рассказали, что нас ждёт в ноябре

Россия входит в сезон простуд на фоне необычных жалоб: сильнейшая боль в горле, насморк и разбитость — при этом градусник может показывать норму.
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