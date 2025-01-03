— Это не ваше дело, как мне квартира досталась, но по закону я там хозяйка и сама буду распоряжаться своей собственностью, — не сдавалась Соня

ВераВерная

Софья абсолютно права. С какой стати она должна в ущерб своей семье позволять себя использовать? А мать Влада интересно рассуждает - поживу типа в невесткиной квартире 3-4 года, пока дочь с мужем на своё жильё накопят))) С чего они накопят-то? Дочь в декрете, и муж у неё не бизнесмен. Ишь как они там всё решили - мы теперь одна семья, и проблемы должны решать сообща. Ага, щазззз...непутёвая дочь по морям да ночным клубам бабло просаживала, о завтрашнем дне не думала, а брат пахал, чтоб на ипотеку заработать. Вот пусть сестра со своего мужа и его родни требует, чтоб им создали условия для комфортной жизни, а у невестки с братом и своих проблем хватает. Ничего сами не сделали, не заработали, а свои грабли на квартиру Софьину уже закинули.