До замужества София жила в наследной квартире, доставшей от бабушки. Потом они с Владом решили, что молодой семье будет тесно в однушке, особенно после рождения детей, и решили купить трёшку в ипотеку.
— Это не ваше дело, как мне квартира досталась, но по закону я там хозяйка и сама буду распоряжаться своей собственностью, — не сдавалась Соня
Комментарии
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ВераВерная
Софья абсолютно права. С какой стати она должна в ущерб своей семье позволять себя использовать? А мать Влада интересно рассуждает - поживу типа в невесткиной квартире 3-4 года, пока дочь с мужем на своё жильё накопят))) С чего они накопят-то? Дочь в декрете, и муж у неё не бизнесмен. Ишь как они там всё решили - мы теперь одна семья, и проблемы должны решать сообща. Ага, щазззз...непутёвая дочь по морям да ночным клубам бабло просаживала, о завтрашнем дне не думала, а брат пахал, чтоб на ипотеку заработать. Вот пусть сестра со своего мужа и его родни требует, чтоб им создали условия для комфортной жизни, а у невестки с братом и своих проблем хватает. Ничего сами не сделали, не заработали, а свои грабли на квартиру Софьину уже закинули.
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16 час.
Сергей Рубцовск
Мы одна семья, давайте мы вас доить будем по родственному!
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16 час.
Элеонора Коган
Да, родня мужа ещё те нахалы.Молодец Софья!!!!
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15 час.
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