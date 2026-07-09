Захарова назвала самоунижением слова Стенергард о названиях городов Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала актом лингвистического самоунижения слова министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов.
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