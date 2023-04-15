ВС России наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области

Действия российских военных, планомерно уничтожающих украинскую инфраструктуру, весьма эффективны. В частности, ВС России регулярно наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области, один из которых был отмечен сегодня утром.
Действия российских военных, планомерно уничтожающих украинскую инфраструктуру, весьма эффективны. В частности, ВС России регулярно наносят удары по объектам противника в Бериславе Херсонской области, один из которых был отмечен сегодня утром.
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