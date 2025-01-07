Названы три основных изменения в системе высшего образования России

Депутат Смолин: изменения системы высшего образования национально ориентированы Изменения в российской системе высшего образования придут на смену Болонской системе и будут национально ориентированы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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