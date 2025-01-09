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Земфира* отказалась от политических высказываний на концерте в ОАЭ

Земфира* отказалась от политических высказываний на концерте в ОАЭ

Рок-певица Земфира* удивила своих поклонников на недавнем концерте в Дубае. Известная своими резко откровенными высказываниями, на этот раз она решила воздержаться от критики властей и любых других политических заявлений.

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