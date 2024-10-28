Загрутдинов: началась выдача ключей дольщикам проблемного ЖК «Малыгина, 12»

В ЖК «Малыгина, 12» по адресу: улица Малыгина, дом 12А началась выдача ключей пострадавшим участникам долевого строительства, сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
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