Полянский: политики ЕС хотят добиться прямого столкновения России и НАТО

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что перспектива краха Вооруженных сил Украины может означать, что европейские политики будут добиваться прямого сталкивания России и НАТО.
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