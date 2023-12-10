Депутат Нилов предложил показывать фильм о Жириновском пассажирам «Аэрофлота»

Глава комитета по соцполитике нижней палаты российского парламента Ярослав Нилов обратился к гендиректору компании «Аэрофлот» Сергею Александровскому с просьбой включить в список документальных лент для показа пассажирам фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.
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