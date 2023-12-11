Белый дом не подтвердил размещение войск США на границе Ливана и Израиля

Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска на ливано-израильской границе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя американского Совета национальной безопасности (СНБ), пожелавшего остаться анонимным.
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