Не забывают своего учителя и воспитанницы железнодорожной школы № 22. Хоть в этом году Нестеров Владимир Андреевич отметил не круглую дату, любимого преподавателя помнят и ежегодно навещают бывшие ученики.
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Не забывают своего учителя и воспитанницы железнодорожной школы № 22. Хоть в этом году Нестеров Владимир Андреевич отметил не круглую дату, любимого преподавателя помнят и ежегодно навещают бывшие ученики.