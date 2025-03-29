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Не забывают своего учителя и воспитанницы железнодорожной школы № 22

Не забывают своего учителя и воспитанницы железнодорожной школы № 22. Хоть в этом году Нестеров Владимир Андреевич отметил не круглую дату, любимого преподавателя помнят и ежегодно навещают бывшие ученики.

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