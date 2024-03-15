Раскрыты риски для инвесторов от объединения Тинькофф-банка и Росбанка

Накануне стало известно, что Тинькофф-банк и Росбанк объединяются в группу. Владимир Потанин, под чьим контролем находятся оба банка, говорит о создании «универсальной банковской группы» и называет сделку интеграцией.
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