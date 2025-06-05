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Си Цзиньпин через Лукашенко передал приглашение Путину на военный парад в Китае

Си Цзиньпин через Лукашенко передал приглашение Путину на военный парад в Китае

Руководству КНР очень понравился Парад Победы в Москве, отчего пришло время Пекину блеснуть и провести мероприятия в честь окончания одной из самых разрушительных войн в истории человечества, приобщившись к славе.

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