Зеленая аптека: какие 6 копеечных трав, которые заменят дорогие лекарства Алёна ЮрьеваВремя от времени нам всем приходится сталкиваться с высокими ценами на лекарства, но не стоит забывать, что природа щедро одарила нас растениями, которые могут стать отличной альтернативой фармацевтическим средствам.