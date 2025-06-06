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День русского языка в 2025 году: дата, история и традиции Пушкинского дня, интересные факты

День русского языка в 2025 году: дата, история и традиции Пушкинского дня, интересные факты

День русского языка — особый праздник, который отмечают более 260 миллионов людей не только в России, но и во всем мире, ведь русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций.

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