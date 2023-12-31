Беспилотный хаос в небе СВО приведет к «войне транспондеров»

Проблемы распознавания «свой-чужой» в условиях риска поражения «дружественным огнем» Виталий Орлов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Одной из ключевых отличительных особенностей специальной военной операции стало массовое и достаточно активное применение БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии