🌳 В Гурзуфе озеленят 1600 квадратных метров набережной В курортном городе высаживают молодые деревья и кустарники, злаковые и почвопокровные.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌳 В Гурзуфе озеленят 1600 квадратных метров набережной В курортном городе высаживают молодые деревья и кустарники, злаковые и почвопокровные.