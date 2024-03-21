Один из проектов YMCA в Молдове продолжается

Проект HP IDEEA, запущенный YMCA Moldova, продолжает повышать цифровые навыки учителей в Кишиневе. Проект HP IDEEA, инициированный YMCA Moldova в сотрудничестве с HP Inc, находится на втором этапе образовательной сессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии