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Регионы России

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Запущен ИИ-ассистент для жителей жилых комплексов группы «Самолет»

Запущен ИИ-ассистент для жителей жилых комплексов группы «Самолет»

Искусственный интеллект работает в приложении «Домиленд» и популярных мессенджерах, позволяя пользователям передавать показания счетчиков, оформлять заявки в управляющую компанию, заказывать гостевые пропуска и получать информацию, опубликованную управляющей компанией.

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