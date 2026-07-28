Запущен ИИ-ассистент для жителей жилых комплексов группы «Самолет»

Искусственный интеллект работает в приложении «Домиленд» и популярных мессенджерах, позволяя пользователям передавать показания счетчиков, оформлять заявки в управляющую компанию, заказывать гостевые пропуска и получать информацию, опубликованную управляющей компанией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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