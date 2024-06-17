НАТО оставила Украину без главного

Елена Караева 17 июня 2024 г., 8:00 Есть у западной медийной общественности такая традиция — примерно за месяц до важных (с их точки зрения) саммитов, встреч и конференций, касающихся Украины, задавать ревизорским тоном риторические вопросы.
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