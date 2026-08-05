Тайные «дочки» «Лукойла» обеспечат национальную безопасность Болгарии

София нашла способ обойти американские санкции, чтобы не остаться с пустой канистрой Светлана Гомзикова Фото: AP/TASS Материал комментируют: Станислав Митрахович Правительство Болгарии приняло решение наделить две структуры российского нефтяного концерна «Лукойл» статусом объектов национальной безопасности.
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