В Ижевске завершился II Международный детско-юношеский конкурс «На родине П. И. Чайковского». Финалом стал Гала-концерт в Театре оперы и балета имени Чайковского, где выступили лучшие участники и специальный гость вечера – амбассадор конкурса, народный артист России Дмитрий Маликов.
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