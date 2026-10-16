В Ижевске завершился II Международный детско-юношеский конкурс «На родине П. И. Чайковского». Финалом стал Гала-концерт в Театре оперы и балета имени Чайковского, где выступили лучшие участники и специальный гость вечера – амбассадор конкурса, народный артист России Дмитрий Маликов.