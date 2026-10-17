«Енисей» сыграет с ЦСКА, «Бетсити Парма» примет «Динамо-Владивосток». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 4-0, УНИКС – 4-1, Локомотив-Кубань – 3-1, Зенит – 3-1, Бетсити Парма – 2-2, Автодор – 2-3, Динамо-Владивосток – 1-2, МБА – 1-2, Енисей – 1-2, Уралмаш – 1-4, Самара – 0-4.
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