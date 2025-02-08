Ещё один секрет Брижит Макрон. Кто в семье батя и почему у президента Франции "стёрли" прошлое?

Ещё один секрет Брижит Макрон - разоблачения следуют одно за другим. Получим ли мы ответы на вопросы, "кто в семье батя" и почему у президента Франции "стёрли" прошлое?Знаменитый афоризм "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты" не потерял своей актуальности и в наши дни, однако в связи с веяниями времени требует некоторого уточнения.