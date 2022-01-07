К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию

То, что происходит сейчас в Казахстане, свидетельствует - на постсоветском пространстве начались кардинальные перемены, ведь это за последнее время уже третья неудачная для организаторов "цветная революция", которая приводит к прямо противоположным результатам - усилению позиций России Начавшиеся 2 января 2022 года протесты против повышения цена на газ в Казахстане, переросшие в бунты и погромы банальной «цветной революции» против власти, подтверждают главное: такое возможно лишь там, где есть посольство США, «сертифицирующее» данное «мероприятие», и тысячи грантоедских НКО, которые готовят и нанимают кадры для него.