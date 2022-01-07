Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Зе решил не ждать...
  • Серж Южанин
    Зе решил не ждать...
  • Вера смелых
    Однако, за такие "подвиги" этому проебалту надо заменить всего две буквы в фамилии - ПО....     Ну, вот всю Европу .....Cтало известно им...

К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию

К событиям в Казахстане. Закат американских «цветных революций» усиливает Россию

То, что происходит сейчас в Казахстане, свидетельствует - на постсоветском пространстве начались кардинальные перемены, ведь это за последнее время уже третья неудачная для организаторов "цветная революция", которая приводит к прямо противоположным результатам - усилению позиций России Начавшиеся 2 января 2022 года протесты против повышения цена на газ в Казахстане, переросшие в бунты и погромы банальной «цветной революции» против власти, подтверждают главное: такое возможно лишь там, где есть посольство США, «сертифицирующее» данное «мероприятие», и тысячи грантоедских НКО, которые готовят и нанимают кадры для него.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх