Эксперты рассказали о среднестатистическом пассажире поезда и самолета

Среднестатистический пассажир поезда мужчина по имени Александр. Об этом сообщает сервис путешествий Туту, эксперты которого проанализировали покупки авиа- и ж/д-билетов и составили портреты типичных пассажиров.
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