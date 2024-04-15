Теракт в «Крокус Сити Холле» ясно показал — с гастарбайтерами бизнес и продажные чиновники перешли красную черту Теракт в «Крокус-Сити» представляется результатом неприемлемой для большинства граждан России миграционной и в целом национальной политики, вызывающей протест той или иной степени интенсивности.
Михаил Делягин: России жизненно необходим 10-летний мораторий на завоз мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Да, никаких мигрантов! Выселить всех, кто уже приехал со всеми их диаспорами, анклавами и многочисленными родственниками. Только визовый режим для высококлассных специалистов и ученых ( если таковые имеются) на конференции, семинары и не более. Вьехал- выехал, без прописок и проживания. Деловые поездки, как во всех цивилизованных странах. Устраивать базар- это там, в Средней Азии.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии