Михаил Делягин: России жизненно необходим 10-летний мораторий на завоз мигрантов

ninikooo Митусова

Да, никаких мигрантов! Выселить всех, кто уже приехал со всеми их диаспорами, анклавами и многочисленными родственниками. Только визовый режим для высококлассных специалистов и ученых ( если таковые имеются) на конференции, семинары и не более. Вьехал- выехал, без прописок и проживания. Деловые поездки, как во всех цивилизованных странах. Устраивать базар- это там, в Средней Азии.