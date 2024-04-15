Михаил Делягин: России жизненно необходим 10-летний мораторий на завоз мигрантов

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Да, никаких мигрантов! Выселить всех, кто уже приехал со всеми их диаспорами, анклавами и многочисленными родственниками. Только визовый режим для высококлассных специалистов и ученых ( если таковые имеются) на конференции, семинары и не более. Вьехал- выехал, без прописок и проживания. Деловые поездки, как во всех цивилизованных странах. Устраивать базар- это там, в Средней Азии.
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