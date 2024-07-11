ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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    Да он и так  бабами со всех сторон обгаженный)))😂🧐- Моей любимой дв...
  • Майя Maja
    Ну это все равно человеческий ресурс.. На троих его используется больше , чем на одного.  Кто-то ходит и таскает сраз...Давно одна и не ж...
  • Дмитрий Бакланов
    Работает. Я покупаю и готовлю на троих. И на 600 в день (200 на каждого) мясо - каждый день. А на одного не выходит, ...Давно одна и не ж...

Давно одна и не жалуюсь! Целое "ведро" плюсов жизни женщины БЕЗ мужчины (отношения не нужны?)

Давно одна и не жалуюсь! Целое "ведро" плюсов жизни женщины БЕЗ мужчины (отношения не нужны?)

"А чой-то она до сих пор не замужем? Странная какая-то.". Уж что-что, а ОБЕСЦЕНИВАТЬ мы умеем! Как говорится "хлебом не корми", а дай только повод кого-нибудь "к ногтю прижать".

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Комментарии
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Майя Maja
Это не экономика. Это экономия. Только не на продуктах питания никак не работает. Если людей двое, это не значит , что после приготовления кто-то съест меньше или больше, если бы готовили на одного.))) Экономия тут только на газе или на электричестве и износе вашей сковороды и кастрюле.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Работает. Я покупаю и готовлю на троих. И на 600 в день (200 на каждого) мясо - каждый день. А на одного не выходит, продукты портятся, невозможно некоторые блюда сготовить на одного, что бы сьесть до того, как придет в негодность.
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4 час.
Майя Maja
Ну это все равно человеческий ресурс.. На троих его используется больше , чем на одного.  Кто-то ходит и таскает сразу на неделю, а кто себе спокойно покупает ровно столько сколько ЕМУ надо и каждый день или на несколько. В холодильник точно можно и на одного закупится без порчи. Просто думать надо по другому, вот тут уже получится экономика)) Одну отбивную всегда можно себе приготовить с овощами на скороде , например не 28 см, а 22, а парочку еще на пару суток оставить как охлажденку в лотке,( если холодильник не бирюса конечно 50 летней давности) Другое дело, если вы пыхтите каждый день разными разносолами. Ну тогда и тем более вы не будете закупаться на месяц вперед, потому, что у вас разное меню на каждый день! Тогда и пропадать ничего не будет, потому что расчет продуктов будет  другой.. Ничего не изменяется. Единственное...да.. Скидки типо как в Ашане, Глобусе, Ленте и тд на сразу большой опт и по скидке... Ну тогда точно легче жить, но таскать то все равно надо в объемах? А это ресурс человеческий)) И вот тут-то точно. что-то за неделю пропадет, например из овощей, травы или фруктов.)) Потому, что у них тупо разные сроки хранения. Значит покупаешь их меньше и ходишь в магазин чаще именно уже за ними. Как за хлебом)) Но ведь питание не самое главное в этой теме у авторши-то)). Когда денег мало, тогда жить оптом проще, согласна
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4 час.

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