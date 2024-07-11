Давно одна и не жалуюсь! Целое "ведро" плюсов жизни женщины БЕЗ мужчины (отношения не нужны?)

Майя Maja

Ну это все равно человеческий ресурс.. На троих его используется больше , чем на одного. Кто-то ходит и таскает сразу на неделю, а кто себе спокойно покупает ровно столько сколько ЕМУ надо и каждый день или на несколько. В холодильник точно можно и на одного закупится без порчи. Просто думать надо по другому, вот тут уже получится экономика)) Одну отбивную всегда можно себе приготовить с овощами на скороде , например не 28 см, а 22, а парочку еще на пару суток оставить как охлажденку в лотке,( если холодильник не бирюса конечно 50 летней давности) Другое дело, если вы пыхтите каждый день разными разносолами. Ну тогда и тем более вы не будете закупаться на месяц вперед, потому, что у вас разное меню на каждый день! Тогда и пропадать ничего не будет, потому что расчет продуктов будет другой.. Ничего не изменяется. Единственное...да.. Скидки типо как в Ашане, Глобусе, Ленте и тд на сразу большой опт и по скидке... Ну тогда точно легче жить, но таскать то все равно надо в объемах? А это ресурс человеческий)) И вот тут-то точно. что-то за неделю пропадет, например из овощей, травы или фруктов.)) Потому, что у них тупо разные сроки хранения. Значит покупаешь их меньше и ходишь в магазин чаще именно уже за ними. Как за хлебом)) Но ведь питание не самое главное в этой теме у авторши-то)). Когда денег мало, тогда жить оптом проще, согласна