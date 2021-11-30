Генералов Росгвардии уличили в махинациях на почти 200 млн рублей

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии.
Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии.
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