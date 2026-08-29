Украина: Восемь человек получили ранения в Киеве, в том числе в Оболонском, Подольском, Троещинском и Голосеевском районах, по состоянию на утро в результате атак российских беспилотников и ракет в ночь с 29 на 30 августа.
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