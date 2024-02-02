Эксперт МосГИК Павлова: мед и шоколад нельзя хранить в холодильнике

В холодильнике не рекомендуется хранить тропические фрукты, мед, хлеб, шоколад, приправы и пряности. Об этом "Москве 24" рассказала специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.