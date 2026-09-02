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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» купил за 5 млн евро Мэйтленд-Найлза у «Лиона»

«Эвертон» объявил о переходе правого защитника « Лиона » Энсли Мэйтленд-Найлза . 29-летний англичанин подписал с мерсисайдцами 3-летний контракт.

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