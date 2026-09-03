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Председатель думы Владивостока Андрей Брик: «Форум стал площадкой сверки позиций с федеральным центром»

Председатель думы Владивостока Андрей Брик: «Форум стал площадкой сверки позиций с федеральным центром»

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума и обозначил ключевые темы, которые оказались в центре его внимания.

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