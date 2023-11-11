Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    может оказаться законной целью - и являются законной целью - разница колоссальная....    очередные линии... стыдоба..ЕС с НАТО доиграл...
  • Ed
    Горького "На дне" вспоминаю. Вспомните, как один из героев лгал во спасение? Эта инфа, похоже, из этого разряда. Не в...ЕС с НАТО доиграл...
  • Виктор Окунев
    Недавно один попытался загрузиться, и получил ракетку в ходовую рубку. https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43215...ЕС с НАТО доиграл...

ЕС с НАТО доигрались. Теперь их спутники будут законной целью для России

ЕС с НАТО доигрались. Теперь их спутники будут законной целью для России

Нашу власть часто критикуют за ее бездействие или за слишком осторожные шаги. Но зато, когда наш президент принимает однозначно резкие и важные решения, все поначалу немного пугаются и их берет оторопь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВО
Виктор Окунев
Недавно один попытался загрузиться, и получил ракетку в ходовую рубку. https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43215812715/Vdrug-vzorvalsya-zernovoz-na-podhode-v-port-Ukrayinyi?utm_source=mirtesen&amp;utm_campaign=absoluterating&amp;utm_content=13899201&amp;utm_term=42910
Ответить
9 час.
E
Ed
Горького &quot;На дне&quot; вспоминаю. Вспомните, как один из героев лгал во спасение? Эта инфа, похоже, из этого разряда. Не верю ...
Ответить
9 час.
Сергей
может оказаться законной целью - и являются законной целью - разница колоссальная....    очередные линии... стыдоба..
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх