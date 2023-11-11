Нашу власть часто критикуют за ее бездействие или за слишком осторожные шаги. Но зато, когда наш президент принимает однозначно резкие и важные решения, все поначалу немного пугаются и их берет оторопь.
ЕС с НАТО доигрались. Теперь их спутники будут законной целью для России
Комментарии
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ВО
Виктор Окунев
Недавно один попытался загрузиться, и получил ракетку в ходовую рубку. https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43215812715/Vdrug-vzorvalsya-zernovoz-na-podhode-v-port-Ukrayinyi?utm_source=mirtesen&utm_campaign=absoluterating&utm_content=13899201&utm_term=42910
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9 час.
E
Ed
Горького "На дне" вспоминаю. Вспомните, как один из героев лгал во спасение? Эта инфа, похоже, из этого разряда. Не верю ...
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9 час.
Сергей
может оказаться законной целью - и являются законной целью - разница колоссальная.... очередные линии... стыдоба..
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8 час.
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