В «Лужниках» опровергли сообщения о концерте Канье Уэста в России

Сообщении о выступлении американского рэпера Канье Уэста в России не соответствуют действительности. Об этом журналистам рассказал гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
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