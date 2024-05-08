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Газета «Культура»

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В «Лужниках» опровергли сообщения о концерте Канье Уэста в России

В «Лужниках» опровергли сообщения о концерте Канье Уэста в России

Сообщении о выступлении американского рэпера Канье Уэста в России не соответствуют действительности. Об этом журналистам рассказал гендиректор организующего выступления зарубежных звезд в РФ концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

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