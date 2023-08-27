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«Крылья Советов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Крылья Советов» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер».

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