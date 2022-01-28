В Казахстане авторитета Армана Дикого заподозрили в организации беспорядков - «Криминал»

МОСКВА, 25 янв - . Задержанного в Казахстане в начале января "криминального авторитета" Армана Джумагельдиева подозревают в организации массовых беспорядков в этой стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его адвоката Евгения Яворского.
МОСКВА, 25 янв - . Задержанного в Казахстане в начале января "криминального авторитета" Армана Джумагельдиева подозревают в организации массовых беспорядков в этой стране, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на его адвоката Евгения Яворского.
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