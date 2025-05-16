В Стамбуле завершилась встреча Украины, Франции, Германии, Британии и США

В Стамбуле завершилась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака, министров иностранных дел и обороны республики Андрея Сибиги и Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.
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