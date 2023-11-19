Сотрудник отдела криминалистики следственного управления рассказал о своей работе студентам ТвГУ

Старший следователь-криминалист полковник юстиции Михаил Никитин в рамках проекта «Наставничество в профессии юриста» провел встречу со студентами юридического факультета Тверского государственного университета.
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