Умер британский генерал-свидетель броска на Приштину

Global Look Press/I-Images/ZUMAPRESS.com На 80-ом году жизни 15 октября 2024 года скончался бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании генерал Майк Джексон, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.
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